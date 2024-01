Novo site facilita busca por atendimento no Distrito Federal

Nova página disponibilizada pela Secretaria de Saúde (SES-DF), info.saude.df.gov.br/busca-ubs-dengue/, permite localizar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima a partir de uma busca pelo Código de Endereçamento Postal (CEP) ou endereço. Se o objetivo for procurar atendimento rápido, é possível saber quais unidades têm horário ampliado, à noite, aos sábados ou aos domingos. Além disso, dá para traçar a rota ao endereço por meio do aplicativo Google Maps.

O sistema faz parte do InfoSaúde, portal de transparência da pasta, e é acessível tanto via computadores quanto por smartphones ou tablets. De acordo com a SES-DF, a atualização é rápida e até tendas para atendimento a pacientes com sintomas de dengue foram incluídas.

Informações sobre dengue

Com o aumento no número de casos de doença no Distrito Federal, uma equipe formada por sete servidores e consultores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) criou a página onde ficou mais fácil acessar dados atualizados sobre atendimentos, números de casos, boletins epidemiológicos e um mapa de incidência nas Regiões Administrativas. O site InfoSaúde (info.saude.df.gov.br/informacoesdengue) reúne informações de várias fontes, incluindo sistemas do Ministério da Saúde, SES-DF e Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF).

Essas ferramentas auxiliam gestores da SES-DF nas tomadas de decisões diárias, mas também estão disponíveis a qualquer cidadão interessado no assunto. Além de facilitar os trabalhos de combate à dengue, os servidores envolvidos também esperam ajudar a promover a conscientização da sociedade.

*Com informações da SES-DF