Separa o guarda-chuva que vem mais água por aí! De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de mais chuvas para o Distrito Federal nesta sexta-feira (26/1). A temperatura máxima deve chegar a 28°C no período da tarde. Para o fim de semana, o órgão meteorológico indica que não haverá muitas mudanças.

Meteorologista do Inmet, Olívio Bahia destacou que os dias serão de predomínio de nebulosidade. “Em alguns momentos, o sol até aparece entre as nuvens”, comentou. A respeito das chances de chuvas, o especialista pontuou: “não descartamos chuvas mais intensas em alguns locais, com mais severidade”, disse.

Segundo Olívio, o alerta amarelo para chuvas intensas deve ser mantido pelo Inmet. O aviso indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40 a 60 km/h, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A temperatura mínima nesta sexta-feira (26/1) foi de 19°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar a marca dos 28°C. A umidade relativa do ar está alta, variando entre 50% a 95%

Para o fim de semana, poucas mudanças devem ocorrer em relação ao tempo. “A condição se mantém com tempo quente e abafado e com possibilidade de chuvas. Pode até ter um pouco mais de abertura, mas sempre com chances de pancadas de chuvas entre tarde e noite”, enfatizou Olívio.