Jogo entre Bangu e Vasco terá alterações no trânsito neste domingo (28/1)

Haverá desvios nas proximidades do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha para o jogo do próximo domingo (28/1) entre Vasco da Gama e Bangu. O Detran-DF fará a fiscalização das 14h às 19h. As vias próximas ao estádio serão sinalizadas para evitar estacionamento irregular e auxiliar na travessia de pedestres, além de fazer o patrulhamento na região com o objetivo de melhorar a fluidez, garantir a segurança e impedir infrações. O jogo está previsto para às 16h.

Os dévios serão na altura do estacionamento leste. Os veículos da saída A serão direcionados para a via N1, enquanto os que vierem da saída B seguirão no sentido Colégio Militar. Na via N2, próximo à rotatória da 5° Delegacia de Polícia, haverá interdições com o objetivo de direcionar o fluxo para o Eixo Monumental.

Locais assinalados para intervenção (foto: Divulgação/Detran-DF)

Rua do Lazer do Guará

O Departamento de Trânsito (Detran-DF) também atuará na Avenida Central do Guará, das 6h às 17h. Todos os acessos à Avenida Central do Guará II, entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Edifício Consei, na EQ 31/33, ficarão fechados. Além das interdições na via, as equipes do Detran-DF farão o controle do tráfego nas imediações do evento.



Detran-DF também vai atuar na Avenida Central do Guará II (foto: Divulgação/Detran-DF)

*Estagiário sob supervisão de Malcia Afonso

*Com informações do Detran-DF