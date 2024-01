Exército vai ceder 300 militares para ajudar o DF no combate à dengue

Após o pedido da secretária de Saúde (SES-DF), Lucilene Florêncio, nessa quinta-feira (25/1), o Exército Brasileiro vai apoiar o combate à dengue no DF. Segundo o Governo do Distrito Federal (GDF), serão 300 militares para apoio nas ruas, duas ambulâncias, 15 motoristas e 30 camas de campanha.

Os militares destacados para a força-tarefa serão treinados para as visitas domiciliares. De acordo com o GDF, eles serão divididos em duas turmas com 150 profissionais cada. O reforço será acompanhado de duas ambulâncias, equipadas com enfermeiro, técnico de enfermagem, motorista e padioleiro. Os veículos serão utilizados para transportar pacientes das tendas de acolhimento a unidades hospitalares.

Além disso, 15 motoristas serão treinados pela Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival) para aplicação do inseticida de ultrabaixo volume (UBV), o fumacê, nas ruas. Por fim, o Exército vai ceder 30 camas para uso da SES-DF nas nove tendas de acolhimento à população espalhadas pelas regiões do DF.

Na quinta-feira (25/1), a secretária de Saúde anunciou, em entrevista coletiva, que iria pedir apoio ao Ministério da Defesa e ao Exército para o enfrentamento da doença na capital do país. A gestora da pasta disse que conversou com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e pediu essa ajuda para que o DF possa ampliar o cuidado.

“Principalmente porque as equipes estão cansadas. Não deu tempo ainda de recuperar da época da covid-19 e já estamos nesta situação”, lamentou a secretária, durante a entrevista.

Casos

Em 2024, até o momento, o Distrito Federal registrou um total de 16.628 casos prováveis de dengue, o que representa um aumento de 646,5%, em comparação com o mesmo período de 2023, quando foram registrados 2.154 casos da doença.

Nas três primeiras semanas do ano, três pessoas morreram de dengue, sendo uma criança. Além destes, outros 15 óbitos estão em investigação e também podem ter sido causados pela doença.