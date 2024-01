Morre, aos 84 anos, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães

O diplomata e professor Samuel Pinheiro Guimarães morreu, nesta segunda-feira (29/1), em Brasília, aos 84 anos. O embaixador foi ministro-chefe de Assuntos Estratégicos entre 2009 e 2010, durante o segundo governo Lula e antes, entre 2003 e 2009, havia sido secretário-geral do Itamaraty, época em que Amorim era o chanceler.



“O Brasil perde um grande intelectual e um diplomata com invejável vocação de serviço público. Os amigos de Samuel, como eu, vamos sentir muito a falta dele e da paixão, convicção e otimismo que sempre orientaram sua atuação como homem público”, disse ao Correio o ministro das Relações Exteriores (MRE), Mauro Vieira.



Muito próximo do assessor especial da presidência da República para assuntos internacionais, Celso Amorim, e do atual chanceler, Mauro Vieira, era muito admirado nos meios diplomáticos.



Guimarães era radicado em Brasília, mas era carioca, formado em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1963. Logo após a formatura ingressou no serviço do Itamaraty.



Ele também lecionou como professor da Universidade de Brasília (UnB), entre 1977 e 1979, tendo depois passado a dar aulas no Instituto Rio Branco, onde lecionava Política internacional e Política externa brasileira no curso de formação de diplomatas do país. Em períodos diversos também atuou como docente na UFRJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e na Universidade Federal Fluminense (UFF).



O diplomata atuou intensamente na formação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia sendo, em 2011, designado como Alto-Representante Geral do Mercosul, onde elaborava a implementação de um modelo de cidadania comum, aos moldes europeus, que acabou não prosperando fazendo ele deixar o posto pouco mais de um ano depois.