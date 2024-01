Neymar faz foto com Romário e aparência chama atenção

Internautas brincaram com peso de Neymar - (crédito: Foto: Reprodução Twitter) Jogada10 Jogada10

O mundo que gira em torno de Neymar sempre carrega as iniciais do jogador. Portanto, o pai é “Neypai”, a mãe “Neymãe”, a madrasta é “NeyDrasta” e os filhos são “NeyFilhos”. Agora, pode surgir um novo nome: “NeyGordo”.

Pelo menos é isso que os internautas estão sugerindo após Neymar aparecer no aniversário de 58 anos do ex-jogador Romário, no último sábado (27). Isso porque a aparência do jogador do Al-Hilal estava “diferente”.

Os internautas, afinal, passaram a comentar, após a publicação do vídeo, que Neymar estaria acima do peso. Alguns tentaram justificar o caso como o ângulo das fotos e até as roupas que o atleta estava utilizando, passando, portanto, uma falsa impressão de que ele estaria fora de forma.

“É roupa maior que o tamanho dele, certeza não é possível que o Neymar esteja acima do peso”, comentou um. “O povo falando que o Neymar está enorme… Ele com essa roupa que cabe 50 dentro dela e a barba que não favorece, já está na hora de tirar. Mavie, por favor, comece a reclamar da barba do seu pai”, brincou o outro.

“O Romário velho está mais em forma que o Neymar. Surreal”, disse um internauta. “Romário ganha numa corrida”, completou o outro.

Neymar segue no Brasil recuperando-se de lesão no joelho esquerdo. Ele se machucou no jogo das eliminatórias contra o Uruguai, no fim de 2023. O atacante precisou passar por procedimento cirúrgico e não tem data certa para voltar aos gramados.

