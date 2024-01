Com o prêmio da Mega-Sena acumulado em R$ 76 milhões pelo concurso 2681, moradores do Distrito Federal e Entorno começaram a ir às lotéricas, na manhã desta segunda-feira (29/1), para fazer a famosa "fezinha". Há quem prefira dividir o prêmio com os colegas de trabalho ou fazer uma viagem dos sonhos.

Se ganhar a bolada, o empresário João Paulo Mora, 52 anos, conta que tem o sonho de viajar para a Itália com a esposa para conhecer as origens da família. "Não sou muito fã de avião, não me sinto bem, mas iria com ela para realizar esse sonho", conta o morador do Gama, que foi à Lotérica Serra Pelada, na plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto.

Com o hábito de fazer a "fezinha" semanalmente, ele também ajudaria alguma instituição de caridade se levasse os R$ 76 milhões. "Tenho um grupo de motociclistas e a gente já ajuda muita gente", diz. João Paulo conta a promessa feita aos funcionários destinar uma parte do prêmio para eles. "Faço bolão e vou jogando porque de vez em quando ganho alguma coisa. Uma hora vai dar certo", brinca.







< >

No caso da diarista Celeste Maria Pereira, 64, ela pretende ajudar financeiramente os familiares. "Quero quitar um apartamento que a minha neta, 21, comprou no ano passado e está começando a vida agora", diz a moradora de Valparaíso de Goiás, no Entorno do DF.

Em 2023, Celeste ganhou cerca R$ 500 na Mega-Sena, mas não perde a fé de apostar nos R$ 76 milhões. Nesta segunda-feira, ela foi à lotérica Fique Rico, na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto. "Se eu ganhasse, daria uma boa quantia para instituições de caridade também. Repito sempre os mesmos jogos. Espero que agora dê certo", finaliza.

Saiba como jogar

Quem quiser jogar na Mega-Sena, precisa desembolsar R$ 5 para uma aposta mínima de seis números. Os sorteios ocorrem três vezes por semana, às terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados. É possível ganhar a bolada ao acertar quatro ou cinco números entre os 60 disponíveis no volante de apostas. Os sorteios ocorrem às 20h no canal do YouTube da Caixa Econômica Federal (CEF).

Para realizar o sonho de faturar a bolada, a pessoa precisa marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números, modelo usado na Surpresinha. Há também a Teimosinha, para quem preferir concorrer ao prêmio com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos seguidos.

Quem ganhar o prêmio, pode recebê-lo em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja maior que R$ 2.112, o pagamento pode ser realizado somente nas agências do banco. É preciso apresentar comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir da apresentação em agência da Caixa.