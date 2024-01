Exército começa a ajudar no combate à dengue no Distrito Federal

O GDF treinou, nesta segunda (29/1), 200 militares que vão reforçar o combate à dengue em todas as regiões administrativas do DF - (crédito: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O combate à dengue na capital do país agora tem reforço do Exército Brasileiro. Nesta segunda-feira (29), o Governo do Distrito Federal (GDF) treinou 200 militares para agirem em campo na luta contra o mosquito Aedes aegypti, agente transmissor da doença. Outros 20 soldados foram capacitados para dirigir os veículos responsáveis pela aplicação de ultrabaixo volume (UBV), popularmente conhecido como fumacê, e 30 ajudarão no atendimento a pacientes infectados.

A capacitação foi realizada na Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências de Saúde (Fepecs). Para os militares que vão atuar como agentes de vigilância ambiental em Saúde (AVA), visitando casas em busca de focos de transmissão da dengue, o treinamento durou um dia. Nesta quarta-feira (31/1), eles vão iniciar suas atividades em Ceilândia e em Samambaia, cidades onde há uma grande concentração de casos da doença.

Os militares também passam a fazer parte da equipe de ambulância, grupo que já foi treinado no período matutino e encaminhado para atuação no período da tarde, em conjunto com os motoristas, padioleiros e técnico de enfermagem. De acordo com a Secretaria de Saúde (SES-DF), as duas ambulâncias vão atender as regiões de saúde Oeste (Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol e Brazlândia) e Sudoeste (Samambaia e Recanto das Emas). Os veículos vão suprir as necessidades de cinco tendas de acolhimento a pacientes, montadas para reforçar o atendimento oferecido em postos de saúde e hospitais de áreas críticas.

Nos primeiros 25 dias do ano, foram notificados 16.570 casos da doença no DF.

Com informações da Agência Brasília

