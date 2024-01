ESCS lança edital com 160 vagas para medicina e enfermagem

CB Correio Braziliense

As vagas serão distribuídas igualmente entre enfermagem e medicina - (crédito: Izabel Perez (aluna da Escs) )

A Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) publicou novo edital de seleção de candidatos para o preenchimento de 160 vagas nos cursos de enfermagem e de medicina para 2024. A faculdade é integrada a Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF).

As vagas são destinadas para os candidatos que participaram da edição de 2023 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que, cumulativamente, tenham obtido notas mínimas.

As inscrições serão feitas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024, do Ministério da Educação (MEC), de 22 a 25 de janeiro, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

As vagas serão distribuídas igualmente entre os dois cursos, nas modalidades de ampla concorrência e reserva de vagas para estudantes de escolas públicas.

O resultado será publicado em 30 de janeiro pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, UnDF e ESCS. As matrículas para iniciar o ano letivo ocorrerão de 1º a 7 de fevereiro.

O curso de enfermagem tem duração de quatro anos, em período integral, e é oferecido na unidade da UnDF/ESCS de Samambaia. Medicina, por sua vez, tem seis anos de duração e é ministrado no edifício da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), na Asa Norte.

Mudança

A partir deste ano, os candidatos, ao abrirem o portal do Sisu, devem digitar a Universidade do Distrito Federal no campo de busca de uma instituição de ensino superior, e não mais a Escs, por conta da integração entre as instituições.

Cronograma

Inscrição: 22 a 25 de janeiro

Resultado da chamada regular: 30 de janeiro

Matrícula dos selecionados: 1º a 7de fevereiro

Resultado do deferimento de matrícula: 9 de fevereiro (data prevista)

Interposição de recurso ao resultado: 15 de fevereiro (data prevista)

Resultado da interposição de recurso: 19 de fevereiro (data prevista)