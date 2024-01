3 carcaças de veículos foram recolhidas por dia no DF em 2023

O recolhimento de carcaças no DF cresceu 337% em 2023 comparado com 2022 — passou de 259 para 1.132. As carcaças também servem de criadouro para mosquito da dengue. Nas 104 operações realizadas pelas equipes das DF Livre de Carcaças em 2023 foram retirados pelo menos três veículos abandonados por dia das ruas. Quase a totalidade das regiões administrativas foram atendidas,

A ação faz parte do programa DF Mais Seguro — Segurança Integral. Além de contribuir para a sensação de segurança da população, a retirada de veículos abandonados tem como objetivo eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya.

A operação foi criada em 2020, quando foram recolhidos 448 carcaças. Em 2021 o total chegou a 306.

As equipes, coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), são compostas pelas administrações regionais, Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Departamento de Trânsito (Detran-DF), do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), Serviço de Limpeza Urbana (SLU), secretarias DF Legal e de Saúde, por meio da Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival).

Participe

Para facilitar o contato da população, foi criado um novo canal para encaminhamento de informações pelos cidadãos: o dflivredecarcacas@ssp.df.gov.br. É importante incluir detalhes que facilitem a localização dos veículos, como endereço, ponto de referência e, se possível, fotos.

As informações também podem ser enviadas pelo site Participa DF ou pelo número 162 e nas próprias administrações regionais.

