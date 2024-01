Dengue já é classificada como epidemia no Distrito Federal

O número de casos de dengue no Distrito Federal, que soma cerca de 25 mil registros entre 1º e 27 de janeiro, levou as autoridades de saúde regionais a trabalhar o enfrentamento do problema como epidemia. A informação foi passada em primeira mão ao Correio pela secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, em entrevista ao programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta segunda-feira (29/1). Ano passado, os casos suspeitos totalizavam 2.154, sendo informações da pasta.

Às jornalistas Ana Maria Campos e Adriana Bernardes, Lucilene Florêncio explicou que uma epidemia se caracteriza quando a quantidade de pessoas adoentadas com um mal específico supera o número projetado para um determinado período. No caso do DF, os contaminados com dengue estão muito acima do que se esperava.

A secretária reforça a recomendação para que a população procurem unidade de saúde logo nos primeiros sintomas.

Ela alerta que 75% dos mosquitos e larvas estão nas residências das pessoas ou ao redor delas. “Precisamos que nossos moradores prestem atenção. Se temos um terreno baldio que existe uma carcaça, existe o número 199, para o qual as pessoas podem ligar e avisar. Já no 162 podemos pedir uma coleta de lixo”, destaca.

*Estagiário sob a supervisão de Manuel Martínez

Veja a entrevista na íntegra