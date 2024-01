Onça do Zoológico de Brasília se equilibra em tronco e assusta visitantes

A onça-pintada do Jardim Zoológico de Brasília aprontou de novo! Peter, o felino que viralizou em dezembro do ano passado após escalar uma das pilastras do recinto e ficar bem próxima da cerca, deu mais um susto nos visitantes. O "gatão" escalou um tronco do recinto e se equilibrou no topo. Lá de cima, ele ficou observando as pessoas que estavam ao redor da casa dela.

< >

Assim como no episódio do mês passado, a habilidade de escalar da onça assustou quem por ali passava. Veja no vídeo o momento em que Peter consegue ficar no topo do tronco:

Em nota à TV Brasília, o Jardim Zoológico de Brasília informou que o comportamento visto no vídeo é considerado normal para as onças-pintadas. Os troncos dentro dos recintos são colocados justamente para estimular a escalada dos felinos. O Zoo garante que não há risco para os visitantes.

Depois que a onça escalou a pilastra, em dezembro de 2023, foram adotadas medidas de segurança, como a instalação de cerca elétrica para garantir a segurança de todos que circulam pelo local, informou o Zoológico.