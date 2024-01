O Distrito Federal lidera o ranking de proporção de casos de dengue computados apenas em janeiro de 2024 e conta com uma incidência de 1.108,8 a cada 100 mil pessoas, número quase quatro vezes maior do que o segundo colocado na lista, Minas Gerais, que tem 284,9 de incidência. Ao todo, foram computados 31.236 casos da doença no DF e sete mortes.

Os dados da dengue foram divulgados no Painel de Monitoramento de Casos de Arboviroses do Ministério da Saúde — e atualizados às 14h17 desta quarta-feira (31/1). Foram avaliadas as incidências de casos a cada 100 mil habitantes no DF e nas demais unidades da Federação, com a capital federal ficando no topo do ranking.

Segundo a lista, o DF contabilizou 31.236 casos, ou seja, uma a cada 90 pessoas no quadradinho pegou dengue em 2024. A lista conta ainda com Minas Gerais (284,9), Acre (357,1), Paraná (264,1) e Goiás (196,6), completando o top 5 de incidências. Além disso, três dos que ocupam as posições mais altas, já decretaram estado de emergência por causa da quantidade dos casos da doença: DF, Minas Gerais e Acre.

Veja o ranking completo: