Vídeo: Após chuva, árvore cai em carro no Sudoeste e mobiliza bombeiros

Nesta quarta-feira (31/1), uma forte chuva acompanhada de vendaval derrubou uma árvore sob um carro no Sudoeste. O incidente aconteceu em frente a escola Maple Bear, por volta das 17h30. Os bombeiros foram chamados para cortar os galhos e tirar a árvore de cima do carro.

Em um vídeo cedido ao Correio, mostra o estado que ficou o veiculo. Ninguém ficou ferido. Confira:



Previsão do tempo

A meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Andrea Ramos, explica a previsão para quinta-feira (1/2) e o final de semana.

"A partir de quinta-feira (1/2), sexta, sábado e domingo tende a ter essa tendência de um céu com muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, principalmente à tarde e noite. Estamos com bastante umidade na atmosfera é calor umidade favorecem esse padrão de chuvas, com isso a tendencia segue. É claro que em alguns momentos podem vim a ter ventos fracos a moderados ao longo do período e com rajadas principalmente a tarde e noite", explicou ela.

Em relação as temperaturas a meteorologista disse que, "a temperatura mínima prevista está em torno do seus 18° C e a máxima para quinta-feira (1/2) e sexta-feira (2/2), ficam em torno de 27°C", completa a meteorologista. Para sábado (3/2), tem média para 29° C. Já o domingo (4/2), está previsto 30°C.

