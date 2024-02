Instituto Mãos Amigas faz vaquinha para continuar atividades

O Instituto Mãos Amigas (IMA) lançou uma campanha de arrecadação de recursos para continuar custeando o projeto. Segundo postagem da organização, neste mês, o IMA corre risco de fechar por falta de dinheiro.

Apoiadores do projeto podem fazer doações pelo site do Instituto ou pela chave Pix ajudeoima@gmail.com.

Com apoio de profissionais voluntários, o IMA oferta atendimento gratuito para pessoas com problemas de saúde mental e transtornos mentais graves em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Atualmente, o projeto conta com serviços de acolhimento psicossocial, atendimento clínico, grupos terapêuticos, projetos de reintegração social, visitas domiciliares e ações comunitárias, além de ofertar cursos de formação para acompanhantes sociais.