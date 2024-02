RenovaDF: 2,3 mil alunos recebem certificado de conclusão do curso

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF), entregou os diplomas de conclusão de curso, na manhã desta quinta-feira (1º/2), para cerca de 2,3 mil alunos do RenovaDF no curso de auxiliar de manutenção. O evento de formatura contou com a presença da vice-governadora Celina Leão que anunciou um novo programa de estudos para concurso público.



Este é o 5º ciclo do programa relativo às turmas do ano de 2023. A formatura ocorreu no Ginásio Regional de Esportes do Cruzeiro. Na cerimônia, Celina destacou a importância e a relevância do RenovaDF. “Esse programa é reconhecido nacionalmente e premiado, justamente porque ele treina e capacita as pessoas”, comentou. A vice-governadora ressaltou ainda que os alunos melhoram a cidade. “Eles passam transformando os locais que eram depósitos de lixo e de sujeira em ambientes onde a comunidade vai poder ter um momento de lazer”, enfatizou.

Os alunos formandos fizeram o curso de qualificação profissional de Auxiliar de Manutenção, com noções de diferentes profissões tais como: Jardineiro, Serralheiro, Pedreiro e Pintor. O secretário da pasta, Thales Mendes, destacou que o RenovaDF é um programa profissional. “Ele traz de fato a oportunidade para essas pessoas aprenderem uma profissão que todos os dias tem contratação. Só hoje, nós emitimos mais de 100 cartas de encaminhamento de empregos. Temos que gerar oportunidade para as pessoas serem protagonistas da sua própria história. É esse o nosso trabalho”, avaliou.

O programa conta com uma bolsa no valor de um salário mínimo para os alunos inscritos. Segundo o secretário, o dinheiro é uma forma de incentivar as pessoas a não desistirem do curso no meio do caminho. “A bolsa na verdade é muito barata pelo benefício que a gente traz para a cidade, para a vida das pessoas que participam”, disse Thales Mendes. O gestor acrescentou que a pasta recebeu R$49 milhões em emendas para investir em projetos, como o RenovaDF, neste ano.

Novo programa

Durante o discurso, Celina Leão anunciou que o governo projeta um curso gratuito para concursos públicos. “Está sendo gerado esse programa dentro da Sedet-DF. É uma cidade muito administrativa que ainda tem possibilidade de muitos concursos e assim dar uma oportunidade para aquelas pessoas que não tem condição de fazer um cursinho terem um curso de forma gratuita no DF”, comentou a vice-governadora.

A vice-governadora não deu uma data certa para que o programa seja disponibilizado para a população. “Não sei quanto tempo a secretaria vai precisar, mas acredito que ainda neste primeiro semestre já deve estar disponível”, disse Celina.

Renova DF

Lançado em 2021, o Renova DF é um programa de qualificação profissional, que atende as demandas das Administrações Regionais. Os cursos oferecidos são de iniciação profissional e aplicados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai/DF), com duração de 240 horas, ou seja, três meses, com 4 horas diárias.

O Programa busca atender pessoas em situação de vulnerabilidade social, como desempregados, imigrantes, pessoas em situação de rua e egressos do sistema prisional. Para o curso, os alunos recebem uniforme, equipamento de proteção individual, lanche e uma bolsa benefício no valor de um salário mínimo, além de auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais. Ao fim das aulas, é entregue a certificação aos aprovados.

Os estudantes aprendem a noção básica na área de construção civil, com aulas de forma presencial. Durante o período de estudos, eles recuperam os espaços públicos da cidade, como praças, parquinhos, quadras poliesportivas, campos sintéticos de futebol, Vilas Olímpicas e viadutos. Segundo a Sedet-DF, desde o início do programa, foram cerca de 2,1 mil equipamentos públicos revitalizados.