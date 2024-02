Dengue: DF terá reforço do Hospital de Campanha da Aeronáutica

O secretário da Casa Civil do Distrito Federal, Gustavo Rocha, anunciou, na manhã desta quinta-feira (1/2), que o DF vai receber um Hospital de Campanha da Aeronáutica para atender pacientes com dengue. O hospital será posicionado na região do Hospital Cidade do Sol, em Ceilândia.

“Foi uma tratativa entre GDF, o Ministério da Defesa e comandante da Aeronáutica, se juntando ao Exército que já está conosco indo de porta a porta procurando focos de dengue”, reforçou a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

Estiveram presentes na coletiva o comandante do 32º Grupo de Artilharia de Campanha, Diogo Kristoschek; o diretor-presidente do Serviço de Limpeza Urbana, Silvio de Moraes Vieira; a secretária de Saúde do DF, Lucilene Florêncio; o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha; a comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, cel Mônica Mesquita; o secretário de Proteção da Ordem Urbanística, Cristiano Mangueira de Sousa.