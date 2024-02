Três pessoas são mantidas reféns na 512 Sul. PMDF está no local

Um sequestro está ocorrendo na W3 Sul, na altura da quadra 512. Informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) dão conta de que um homem mantém três pessoas em cativeiro desde às 14h40.

O porta-voz da corporação, major Michello Bueno, informou que, a princípio, eram quatro pessoas, mas uma mulher foi liberada logo no início do sequestro. Ele disse que a mulher solta tem 71 anos e é vendedora de cosméticos.

Ainda segundo o major, o homem não estaria em seu estado emocional normal e, aparentemente, ele teria um ligação próxima com uma das reféns, dado que a polícia ainda está checando.

A PMDF orientou as lojas próximas ao local do sequestro a fecharem as portas enquanto a ocorrência estiver em andamento.