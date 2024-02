Concurso Cultural oferece experiência diplomática na Embaixada Britânica

O Concurso Embaixadora por um Dia tem edital aberto e oferece à vencedora a experiência de participar de compromissos diplomáticos da Embaixada do Reino Unido em Brasília. Nos dias 4 a 8 de março, a vencedora acompanhará a embaixadora Stephanie Al-Qad em atividades oficiais.

As inscrições estão abertas aTé 7 de fevereiro. O público-alvo são jovens mulheres de 18 a 29 anos, de qualquer região do Brasil. O objetivo é incentivar a participação de mulheres na diplomacia. A vencedora do concurso poderá conhecer o trabalho diplomático do Reino Unido no Brasil, colaborar em atividades com a equipe da Embaixada em torno da pauta de igualdade de gênero e receber tutoria com ex-estudantes Chevening, programa de bolsas de mestrado do Reino Unido.

Serão consideradas as candidaturas de mulheres cisgênero, mulheres transgênero e pessoas não-binárias com pronomes femininos. A Embaixada do Reino Unido encoraja a candidatura de adolescentes e jovens negras, indígenas, PCD, integrantes da comunidade LGBTQIA+ e de outros grupos subrepresentados. As despesas de viagem, hospedagem e alimentação serão cobertas pela Embaixada para que a candidata escolhida possa ir a Brasília.



As interessadas devem seguir as etapas abaixo:

Gravar e publicar um vídeo no feed do Instagram com, no máximo, um minuto de duração, em português, explicando por que gostaria de se tornar Embaixadora por um Dia.

É preciso mencionar nome, idade e cidade no vídeo ou no texto do post.

Usar a #embaixadoraporumdia;

A interessada deve seguir e marcar os perfis oficiais da embaixada (@ukinbrazil e @embaixadorabritanica ).

Eventuais dúvidas deverão ser encaminhadas para o email: ukinbrazilcomms@gmail.com.



* Com informações da Embaixada do Reino Unido