DF será a primeira unidade da federação a receber a vacina contra dengue

O Distrito Federal está entre as unidades da Federação que serão contempladas com a primeira remessa de vacinas contra a dengue, após o Ministério da Saúde atender ao pedido de prioridade do Governo do Distrito Federal (GDF) devido à situação de emergência, por causa do grande número de casos da doença. A quantidade de doses não foi divulgada.

Crianças de 10 a 14 anos são o público-alvo da imunização e as que concentram o maior número de hospitalizações por causa da doença. “Pedimos a antecipação, uma prioridade na disponibilidade de vacinas aqui no Distrito Federal. A Secretaria de Saúde nos informou que nossa solicitação foi atendida. Vamos receber a primeira remessa, o que vai contribuir muito no combate à dengue”, defendeu o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha.

A vacina conta com duas doses. A expectativa é de que a primeira seja aplicada ainda em fevereiro, com data ainda a ser definida. A segunda deve ter um intervalo de três meses.

A Qdenga, produzida pelo laboratório Takeda, foi incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, após análise da Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no SUS (Conitec). Ao todo, serão 6 milhões de doses a serem distribuídas por todo o país.



Com informações da Agência Brasília

