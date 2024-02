Mais um refém é liberado pelo sequestrador da 512 sul

Mais uma das vítimas do sequestrador da 512 Sul foi liberada. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), um homem, que ainda não teve a identidade divulgada, foi solto por volta das 16h40. Antes dele, uma mulher de 71 anos também foi posta em liberdade.



Segundo esse refém, ainda haveria mais duas mulheres mantidas em cativeiro pelo sequestrador. Negociadores do Bope informaram que o sequestrador tem 28 anos.

O porta-voz da PM, major Michello Bueno, disse que o autor do sequestro está "bastante alterado". Não soube dizer se ele estaria em surto psicótico ou em alguma crise por uso de entorpecentes.