Ibaneis prevê investimentos de R$ 3 bi, combate ao feminicídio e cartão creche

Na abertura do ano da Câmara Legislativa, nesta quinta-feira (1°/2), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) se comprometeu, com os deputados distritais, a realizar investimentos e aumentar os esforços no combate ao feminicidio. Apenas em 2024, três mulheres foram vítimas desse crime.

De acordo com o chefe do Executivo local, entre empréstimos obtidos junto ao governo federal e recursos próprios, da Fonte 100, sua gestão deve investir cerca de R$ 3 bilhões. “Melhorando, assim, a vida dos brasilienses que vivem aqui e escolheram essa cidade para morar”, afirmou Ibaneis.

“O feminicídio é uma pauta que muito nos preocupa. Tem avançado muito (os casos), infelizmente. Temos que criar um trabalho de conscientização com a Secretaria da Mulher, Poder Judiciário e Ministério Público, ampliando todo esse atendimento. Agradeço a vocês também por terem aprovado o projeto que trata dos órfãos do feminicídio. É um projeto muito importante e essas pessoas estão sendo cadastradas para poder receber esse valor”, disse o chefe do Executivo.

Creches

De acordo com o governador Ibaneis, a projeção é que o deficit de 4 mil vagas em creches do Distrito Federal seja zerada até 2025. Para isso, a gestão do emedebista quer a criação do Cartão Creche. O programa, destinado a famílias de baixa renda que não conseguirem matricular seus filhos na rede pública, pagará uma valor, a ser definido, para que as crianças sejam inscritas em instituições particulares.