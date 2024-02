Foragido do 8/1 é preso após ameaçar passageiros em estação de metrô

Um homem, foragido dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado, foi preso na manhã de quarta-feira (31/1) por policiais militares.



Daniel dos Santos Bispo, 36 anos, foi detido após passageiros que estavam na estação central do metrô comunicarem a polícia que ele estava ameaçando pessoas com um spray. No local, os policiais abordaram e constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra Daniel, expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O mandado estava aberto desde 17 de janeiro. Segundo consta no documento, ele havia deixado de comparecer semanalmente ao juízo, além de estar com a tornozeleira eletrônica descarregada e não ter se recolhido no período noturno e nos fins de semana.

Ele foi levado à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) para o cumprimento da ordem de prisão.

Indiciado

Daniel estava solto desde março do ano passado e foi indiciado pela Polícia Civil (PCDF) por cometer três crimes contra a ex-companheira na véspera do Natal de 2023. O Correio mostrou o caso em primeira mão, em 17 de janeiro.

Ele foi autuado e indiciado pelos crimes de ameaça, violação de domicílio e contra a Lei Maria da Penha. Chegou a ser detido, no ano passado, depois de cometer os delitos contra a ex-companheira, mas foi solto em audiência de custódia realizada no dia seguinte, 25 de dezembro, sem pagar fiança.

O Correio não conseguiu localizar a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.