Cárcere privado: vítimas relatam abuso sexual à Polícia Militar

As quatro vítimas de cárcere privado em uma kitnet, na quadra 512 da via W3 Sul, na tarde desta quinta-feira (1º/2), relataram à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) terem sofrido abuso sexual do suspeito de cometer o crime.

Comerciantes vizinhos, ouvidos pela reportagem, dizem que o imóvel serve como prostíbulo há cerca de duas semanas. "Entra gente de manhã, de noite, a qualquer hora. São pessoas de várias idades", diz. A PMDF não confirmou a informação.

O porta-voz da corporação, major Michello Bueno, informou que, a princípio, eram quatro mulheres, mas uma delas foi liberada logo no início do sequestro.

Ainda segundo o major, o homem não estaria em seu estado normal e, de acordo com informações preliminares, ele teria ligação próxima com uma das vítimas que ainda está sob poder do sequestrador, o que ainda será confirmado.

A mulher liberada seria uma vendedora, que tem por volta dos 50 anos. A PMDF orientou as lojas próximas ao local do sequestro a fecharem as portas, enquanto a ocorrência estiver em andamento.

O local está cercado pela PMDF à espera de perícia da Polícia Civil do DF.