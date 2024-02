Censo 2022: DF tem mais de 1 milhão de domicílios particulares

O Distrito Federal tem mais de 1,17 milhão de domicílios particulares, mostrou a pesquisa do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizado em 2022. Os resultados que focaram no número de domicílios por unidades da federação foram divulgados nesta sexta-feira (2/2).

Além do número de imóveis particulares, o levantamento das coordenadas geográficas dos endereços do país apurou a quantidade de imóveis coletivos no DF (688), estabelecimentos agropecuários (4.515), instituições de ensino (2.175), centros de saúde (2.279), propriedades classificadas como de "outros finalidades" (100.889), edificações em construção (30.911) e templos religiosos (5.429).

Pela primeira vez, o IBGE mapeou todas as coordenadas geográficas e os tipos de edificações que compõem os 111 milhões de endereços do Brasil. É possível consultar, por exemplo, o número de estabelecimentos religiosos, de saúde e de ensino encontrados por recenseadores nos municípios.

Com base nesses dados, chama a atenção o fato de haver mais estabelecimentos religiosos do que a soma de centros de saúde e instituições de educação. Ao todo, no DF, escolas e hospitais somam 4.454 locais. O número de igrejas (5.429), por exemplo, é mais de 20% maior que a quantidade de escolas e igrejas.

Essa situação é semelhante aos dados nacionais. A análise mostra que no Brasil existem 579,7 mil estabelecimentos religiosos. Já as escolas foram registradas 264,4 mil e os estabelecimentos de saúde, 247,5 mil. Juntos, a soma dá um resultado de 511,9 mil.

Pelo fato de ter sido a primeira vez que o IBGE divulgou o recorte do Censo por coordenadas geográficas dos endereços do país, não há como fazer comparações com o Censo anterior (2010) para constar se houve mudanças nos números e nas finalidades de domicílios no DF ou em outras unidades da federação.