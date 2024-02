Dengue: distrital visita UPA e encontra irregularidades no atendimento

Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), o deputado distrital Fábio Felix (PSOL-DF) realizou, na manhã desta sexta-feira (2/2), uma diligência com objetivo de verificar as condições de atendimento a pacientes com dengue. Na oportunidade, o parlamentar encontrou pacientes reclamando que viraram a noite sem atendimento e outros no corredor ou internados em sala de medicação, entre outras irregularidades.

O distrital esteve no local junto com a equipe da comissão e deve visitar outras unidades nas próximas semanas. A Comissão de Direitos Humanos recebeu denúncias sobre falta de insumos como soro de hidratação e superlotação na UPA de Samambaia, com relatos de pacientes que foram para casa com sintomas da dengue e sem atendimento. Na ocasião, o distrital também visitou a tenda montada pelo GDF no local. Tanto na tenda quanto na UPA, negaram a falta de insumos e soro.

Na oportunidade, Félix também conversou com profissionais da unidade de saúde que relataram que os pacientes estão passando por uma "via sacra dupla", pois vão para a tenda de hidratação e, mesmo assim, são encaminhadas depois para a UPA. Ao chegar, ficam esperando atendimento.

Segundo o deputado, a UPA de Samambaia fechou o mês com 12 mil atendimentos, quando a estrutura é feita para comportar cerca de 5 mil atendimentos mensais. Além disso, o deputado constatou que havia 23 pacientes internados na sala de medicação, que não tem estrutura para internação.

A comissão constatou que a UPA tem realizado mais de 200 atendimentos por dia e que está sobrecarregada neste período de epidemia de dengue. Em 24 horas, foram feitos 59 testes de dengue no local e, destes, 24 deram positivo.