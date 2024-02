Alô, brasiliense, atenção às chuvas! Para esta sexta-feira (2/2), a previsão é de nebulosidade, pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento isoladas no Distrito Federal, conforme especifica o alerta laranja, que deve permanecer até o sábado (3/2). Por falar em fim de semana, a expectativa é que essa tendência se repita, com poucas aberturas de sol e momentos de calor no meio da tarde, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O acumulado de chuvas para os dois primeiros dias de fevereiro já apresentou quantidade acima do esperado no Gama, que concentrou 34 mm desde quinta (1/2). Para todo o mês, a previsão é de 179,5 mm, com chances de aumento. "Para quem for curtir o carnaval, a dica é não se esquecer do guarda-chuva", reforçou Andrea Ramos, meteorologista do Inmet.

No DF, a temperatura mínima foi de 17ºC e a máxima pode chegar a 29ºC. Já a umidade fica em torno dos 45% e 95%. Assim, a recomendação é monitorar as possíveis evoluções das condições meteorológicas e os alertas da Defesa Civil. Quem tiver interesse em receber alertas da subsecretaria precisa apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.