Carnaval 2024: Suvaco da Asa homenageia Reginaldo Rossi neste sábado

O bloco Suvaco da Asa dá o start oficial ao carnaval de brasiliense. O tradicional bloco, que começou em 2006, inspirado e com saudade da festa pernambucana, homenageia este ano o cantor e compositor Reginaldo Rossi.

Há 18 anos pelas ruas do Distrito Federal, o cortejo tem a tradição de abrir o período de blocos de carnaval no DF. Este ano, a edição sairá para a rua neste sábado (3/2), no estacionamento da Funarte, no Eixo Monumental.

“Nós temos o costume de dizer que o brasiliense recebe a cultura pernambucana de portas abertas, assim como o bloco. Nós começamos entre o Cruzeiro, que é um bairro historicamente festeiro, e desde o começo a receptividade foi muito positiva, crescemos mais a cada ano”, comenta Pablo Feitosa, produtor cultural e presidente do bloco.

A festa se tornou uma celebração à cultura nordestina na capital federal. O nome Suvaco da Asa tem a ver com o endereço dos criadores do bloco, o bairro Sudoeste, que fica a oeste, no “sovaco”, da Asa Sul.

“Este ano, nós vamos homenagear um rei para nós pernambucanos, que é o Reginaldo Rossi. Este ano faz 10 anos da sua morte. Quem comandará o palco é o Otto, que cantará músicas suas do rei”, acrescenta Feitosa.

Pela manhã, a festa é reservada para as crianças, no bloco derivado Suvaquinho. A programação começa às 10horas, com brincadeiras, pintura, palhaços, animadores infantis e muita música. As comemorações ficam por conta do Palhaço Mandioca Frita; da Oficina Percussiva Vivendo e Batucando e da Orquestra Popular Menino de Ceilândia.

Já à tarde, quando a folia fica com os adultos e o palco é do cantor Otto, que apresenta sucessos de Rossi, como os clássicos A Raposa e as Uvas; Garçom; e Mon amour, meu bem, ma femme. A festa termina com a apresentação da DJ La Ursa.



Serviço

Sábado (3/2)

A partir das 10h, para crianças

Às 14h, para os adultos

No Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte)