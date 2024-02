Blocos prometem um pré-carnaval arrebatador com diversidade e segurança

Abram alas para o pré-carnaval! Com a promessa de muita animação, blocos carnavalescos garantem que vão alegrar as ruas brasilienses, neste fim de semana, com muita música, samba e fantasias. Dizem que se prepararam para fazer bonito e deixar muitos dos 1,7 milhão de foliões esperados para pular no DF com "gosto de quero mais" e ansiosos pelo início oficial da celebração em 10 de fevereiro. Além da farra, as agremiações também pretendem contagiar o público com desfiles seguros e com mensagens de amor e solidariedade.

No sábado (3/2), o tradicional Suvaco da Asa começa os festejos na Funarte, no Eixo Monumental. O bloco, este ano, vai homenagear e celebrar a vida do cantor pernambucano Reginaldo Rossi. Presidente da agremiação, Pablo Feitosa conta que esta semana, já na reta final, há muita ansiedade, nervosismo e felicidade. "Você vai vendo tudo sendo montado, as tendas subindo, as coisas saindo do papel e o palco preparado. É um misto de alegrias", conta.

As cores que predominarão nas fantasias e alegorias do Suvaco serão o azul e o lilás. "Eram os tons que Reginaldo gostava de usar", diz Feitosa. A intenção é criar um clima especial para os foliões. "Queremos que eles sintam um pouco de como é o carnaval pernambucano: todo mundo unido e dançando", explica. E como não poderia deixar de ser, o repertório terá , clássicos de Rossi, como A Raposa e as Uvas, Garçom e Mon amour, meu bem, ma femme. Como recomendações para que a comunidade tenha momentos de felicidade inesquecíveis, o dirigente pede que as pessoas vão com muito amor no coração "e que tomem bastante água", antevendo uma possível onda de calor.

O Suvaco preparou três apresentações. De manhã, a versão para as crianças com o Suvaquinho, que trará brincadeiras, pintura de rosto, palhaços e animadores infantis. Para isso, convidaram o palhaço Mandioca Frita, integrantes da oficina percussiva Vivendo e Batucando, além de músicos da Orquestra Popular Menino de Ceilândia. No início da tarde, o bloco juntará tamborins com o AVenCemos, formado por pessoas que se recuperam de acidentes vasculares cerebrais (AVC) e que, mesmo assim, têm muito samba no pé. Mais tarde, por volta das 16h, levarão ao palco a Orquestra Popular Marefreboi para animar os suvaqueiros com frevo.

Integração

No domingo (4/2), o bloco Cafuçu do Cerrado estará no Eixo Cultural Ibero Americano, ao lado da Torre de TV, a partir das 15h. Eles receberão o artista paraibano Chico César. Lucas Formiga, diretor dessa festa, diz que a animação cresce porque eles comemoram, em 2024, 10 anos de existência. "Teremos uma festança para ser a maior de todos os tempos. Começamos como uma brincadeira de amigos e, hoje, e estou muito feliz com o que nos tornamos. Temos muita história. E espero que a edição deste ano supere todas as anteriores", declara.

Formiga adianta que o tema escolhido por seu grupo este ano é a força da cultura nordestina e o modo como ela rompe fronteiras. "Eu, como paraibano, não poderia trazer outro tema para celebrar estes 10 anos", diz. Ele acrescenta que um dos objetivos do bloco é "ampliar, de modo democrático, o acesso à cultura a todos que seguirem o bloco".

O diretor garante que público pode esperar um show especial, com música de alta qualidade. Para isso, segundo ele, a Orquestra Cafuçu fará o esquenta para o Chico César, que tocará composições dele para o carnaval.

Também domingo, na Galeria dos Estados, a festa será garantida pelo bloco Beco Elétrico. A alegria começará às 17h com uma proposta diferenciada: o grupo trará a música eletrônica para o carnaval com vários DJs.

Lucas Las-Casas, coordenador de comunicação da agremiação, conta que não vê a hora de apresentarem o que prepararam. "Por estarmos recebendo a artista Clementaum, e, além disso, nos apresentarmos em um ponto central e perto da rodoviária, acho que isso atrairá muitos foliões", considera.

Ele conta que o público pode estar certo de que encontrará um bloco bem organizado. E que deixará a todos encantados com boa cenografia e som de qualidade a noite inteira. "As pessoas podem esperar muita pluralidade e diversidade", promete Las-Casas.

Ele diz que "estamos superanimados e trabalhando bastante para que seja feito o melhor possível". E recomenda às pessoas se vestirem como quiserem. Que preparem fantasias de carnaval, glitter e purpurina, mesmo que o estilo musical seja bem diferente do samba.

Transporte

Devido ao pré-carnaval, haverá mudança nos horários de funcionamento do Metrô-DF. Confira a programação:

No dia 03/02 (sábado)

Horário: 5h30 às 00h30, obedecendo ao seguinte esquema:

Estações Central e Galeria: embarque e desembarque das 5h30 às 00h30

Demais estações: embarque e desembarque das 5h30 às 23h30 e, entre 23h30 e 00h30, apenas desembarque.

No dia 04/02 (domingo)

Horário: 7h às 22h30, obedecendo ao seguinte esquema:

Estação Central: embarque e desembarque das 7h às 22h30.



Demais estações: embarque e desembarque das 7h às 19h e, entre 19h e 22h30, apenas desembarque.



Ônibus



Sobre os ônibus, a Secretária de Transporte e Mobilidade (Semob) informou que no sábado e no domingo, haverá reforço, mediante demanda, nas linhas com destino à Rodoviária do Plano Piloto, para atender ao público dos eventos no Suvaco da Asa e Cafuçu do Cerrado. O reforço será sobretudo para a dispersão do público, até uma hora após o horário oficial de encerramento de cada evento.