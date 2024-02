Homem foi assassinado em churrasco devido a briga por lotes

Walfredo Romano Alves Júnior, 52 anos, apontado como assassino de um homem em Planaltina, teria cometido o crime, segundo informou a Polícia Civil, após uma discussão por divergências em uma negociação de lotes. O homicídio ocorreu na noite de domingo (4/2), durante um churrasco na chácara do acusado. A vítima, identificada como Hernando da Silva, levou um tiro de espingarda calibre 12 no peito.





Vítima foi morta a tiros (foto: Arquivo pessoal)

Silva foi com a namorada à chácara deAlves Júnior e lá se desentendeu com o anfitrião. Durante o bate-boca, Alves Júnior entrou no imóvel, pegou a arma e, ao sair, atirou contra a vítima, que morreu no local. O acusado fugiu em um Kia branco, pela BR-020. Até a última atualização dessa reportagem, ele não havia sido localizado.

No ano passado, Alves Júnior foi nomeado ao cargo de assessor especial do gabinete da Administração Regional do Riacho Fundo I. Nas redes sociais, ele costumava postar fotos ao lado do distrital Hermeto (NDB) e chegou a trabalhar na campanha do deputado. Ao Correio, o parlamentar afirmou que entrou em contato com o administrador do Riacho Fundo 1, que confirmou o ato de exoneração do fugitivo.