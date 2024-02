No último sábado (3/2), um sortudo de Brasília levou o prêmio de R$ 94.839.718,02 na Mega-Sena. A aposta — simples, de seis números e que custou apenas R$ 5 — foi registrada na Casa Lotérica da 106 Sul, que amanheceu, na manhã desta segunda-feira (5), com funcionários e apostadores animados para os próximos sorteios.

Na fachada da lotérica, uma faixa, colocada antes do último sorteio, já previa o sucesso de uma das apostas. "Aqui já saíram duas Megas. O próximo pode ser você". O pé-quente do comércio começou em 1994 e se repetiu em 2002. Luís Felipe de Souza, 25 anos, é gerente da loja e ressalta que, desde o dia do último prêmio, o número de clientes tem aumentado consideravelmente.

"Estamos até pensando em colocar um quinto guichê", destacou. Pelas redes sociais, o movimento também é intenso, especialmente, pelo público jovem. "Na loja física, temos mais clientes idosos e fiéis", completou. E entre os funcionários o sentimento também é de alegria e comemoração. "Vendemos sonhos e estamos muito confiantes para os próximos prêmios".

O advogado e professor Augusto Façanha, 70, saía da Lotérica da 106 Sul sem saber que a aposta ganhadora foi realizada ali. "Estava passando pela quadra e decidi tentar a sorte. Normalmente, meu método é apostar em loterias diferentes, pois acredito que a sorte está na pessoa e não no lugar", contou. Apostador assíduo, Augusto disse que, se ganhasse essa bolada, ajudaria outras pessoas. "Não preciso disso tudo".

A comerciante Maria da Paz, 39, foi à lotérica da Asa Sul depois de saber que o último ganhador do prêmio apostou ali. "Viemos aqui depois que soubemos ser uma loteria do pé-quente. Quem sabe os próximos ganhadores não somos nós. Tenho expectativa", comentou a moradora de Taguatinga, aos risos. Caso ganhe o próximo sorteio, investirá na casa própria e fará viagens pelo mundo ao lado do marido Geraldo da Cruz, 53.

Sortudos

Os números sorteados na noite deste sábado foram 17 - 26 - 45 - 46 - 48 - 53.

Além do grande sortudo que levou o prêmio principal, vale lembrar que outras quatro apostas da capital acertaram cinco dezenas no sorteio e levaram verdadeiras boladas.

Uma das apostas simples com sete números ficou com exatos R$ 114.051,22 por ter acertado cinco dezenas. Ela foi registrada por meio on-line e, por segurança, a Caixa não divulga o bairro.

As outras três apostas que gabaritaram cinco números foram também de apostas simples, mas com seis números. Cada uma levou R$ 57.025,61. Uma delas foi registradas em meio on-line e as outras duas em loterias físicas. Uma na Casa Lotérica Júnior Loterias, no Sudoeste, e outra na Casa Lotérica Las Vegas, na 116 Norte.

Em todo o país, segundo informações da Caixa Econômica, 109 pessoas acertaram cinco dezenas e outras 8.288 gabaritaram quatro números.

O próximo sorteio da Queridinha do Brasil está marcado para terça-feira (6/2). O valor previsto do prêmio é de R$ 32 milhões.