Cão da PMDF ajuda a prender traficante na Rodoviária do Plano Piloto

Um traficante que vendia pedras de crack foi preso, na tarde da última terça-feira (30/1), na Rodoviária do Plano Piloto. A operação contou com o auxílio do Batalhão de Cães (BPCães) e de câmeras de segurança da área.

No local, os policiais observaram um ato suspeito de troca entre os dois criminosos e abordaram a dupla em negociação da droga. Os militares conseguiram identificar os dois infratores e, com o apoio da K9 Dóris (cão militar), os PMs encontraram pedras de crack.

O suspeito de tráfico estava com uma tornozeleira eletrônica e R$ 253,45 no bolso. Aos policiais, o usuário assumiu ser dependente químico e, com ele, foram encontradas duas pedras de crack no bolso. O homem que comprava a droga também guardava duas identidades, sendo uma delas com sua foto, porém registrada em outro nome (os documentos foram encaminhados à perícia da Polícia Civil do Distrito Federal).

As câmeras de segurança da Rodoviária foram utilizadas para verificar o tráfico no local. Os dois autores foram levados à 5ª Delegacia de Polícia (área central) e vão responder por tráfico de drogas e falsidade ideológica.

