A mulher que morreu ao ser estrangulada com um lençol durante um roubo cometido pelo próprio amigo é Rozângela Oliveira da Silva, 41 anos. O latrocínio (roubo seguido de morte) ocorreu na tarde desta segunda-feira (5/2), no Setor Veredas, em Brazlândia. O autor, identificado como Jilsimário Gonçalves de Souza, 38, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Por volta das 16h30, as equipes da PM foram acionadas para atender um chamado de um corpo localizado dentro de uma casa, na Quadra 4. No local, encontraram Rozângela sem vida e com um lençol envolto ao pescoço. O tenente Melo, da PMDF, responsável pela ocorrência, contou ao Correio que testemunhas viram o momento em que Jilsimário deixou a residência após o assassinto. “Em três minutos, os policiais militares conseguiram localizar o suspeito e realizar sua prisão. Ele estava alterado e sob efeito de drogas e chegou a resistir a prisão”, afirmou.

Rozângela era conhecida na região pelo alto astral. Pessoas próximas contaram à reportagem que a mulher enfrentou uma infância e juventude difícil ao se dedicar aos cuidados com a mãe alcoólica. “Infelizmente, ela caiu na mesma vida”, disse uma conhecida.

A vítima e o autor eram amigos e eram vistos juntos frequentemente. "Trata-se de um latrocínio consumado. Ele tentou levar alguns pertences dela e havia colocado dentro de uma colcha, mas não teve tempo para levar. Fumavam droga juntos, mas não tinham relação íntima de afeto", afirmou, ao Correio, o delegado Fernando Cocito, chefe da 18ª Delegacia de Polícia.