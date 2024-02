Mulher morre ao ser estrangulada com lençol durante assalto em Brazlândia

Uma mulher, de 41 anos, morreu vítima de latrocínio no final da tarde desta segunda-feira (5/2), na Quadra 4 do Setor Veredas, em Brazlândia. O autor, Jilsimário Gonçalves de Souza, 38, foi preso em flagrante em uma outra quadra, pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Segundo informações da Polícia Civil (PCDF), o crime ocorreu dentro de uma casa. A vítima, Rozângela Oliveira da Silva, e o autor eram amigos e usuários de drogas. "Trata-se de um latrocínio consumado. Ele tentou levar alguns pertences dela e havia colocado dentro de uma colcha, mas não teve tempo para levar. Fumavam droga juntos, mas não tinham relação íntima de afeto", afirmou, ao Correio, o delegado Fernando Cocito, chefe da 18ª Delegacia de Polícia.



A Polícia Militar foi acionada para o local e encontrou o corpo de Rosângela com um lençol em volta de seu pescoço. O tenente Melo, responsável pela ocorrência, contou ao Correio que testemunhas auxiliaram nas características do autor. “Em três minutos, nós conseguimos o localizar. Ele estava alterado e sob efeito de drogas e chegou a resistir a prisão”, afirmou.

Em posse do homem, os policiais não encontraram nada. Mas na casa localizaram vários objetos da vítima, como utensílios de casa, enrolados em uma colcha. O caso é investigado pela 18ª DP.

