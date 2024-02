Casos prováveis de dengue disparam 1.120% no Distrito Federal, diz Saúde

Grupos mais vulneráveis, como crianças e idosos, precisam de cuidados reforçados com hidratação e afastamento de focos do mosquito para escapar da doença - (crédito: Agência Brasil) Giulia Luchetta Giulia Luchetta E-mail

Segundo boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (05/02) pela Secretaria de Saúde do DF (Ses), os casos prováveis de dengue saltaram 1.120% na capital federal. Entre as cinco semanas que compreendem os dias 31/12/2023 e 03/02/2024, foram registradas 47.417 ocorrências prováveis da arbovirose.

No total, foram notificados 49.012 casos suspeitos de dengue. No mesmo período do ano passado, haviam sido notificados 3.793, número ainda superior à soma de casos prováveis em outras Unidades da Federação neste ano (1.119).

Além das 11 mortes confirmadas pelo governador do DF, Ibaneis Rocha, outros 45 óbitos suspeitos de dengue estão em investigação. Entre os óbitos confirmados, 8 são homens, e três, mulheres. Faleceram em decorrência da dengue: três adultos de 20 a 49 anos, dois idosos de 60 a 69 anos, um idoso com idade superior a 80 anos, uma criança de 7 a 9 anos e um adolescente de 15 a 19 anos.

As regiões administrativas com as taxas de incidência mais elevadas são Brazlândia, com 3.545,79 casos por 100 mil habitantes, e Ceilândia, com 2.785,10 casos por 100 mil habitantes. Ceilândia concentra, também, o maior número de mortes pela doença, três. No Guará, duas pessoas morreram.

Estrutural, Lago Sul, Recanto das Emas, Samambaia, Sobradinho e São Sebastião registraram, cada uma, um óbito.

Reforço

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, visitou, na manhã desta segunda-feira (5/2), o Hospital de Campanha (HCamp) da Aeronáutica. Localizado ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) I, de Ceilândia, o espaço é formado por áreas para acolhimento, consultas e laboratório, voltados para os pacientes com dengue.