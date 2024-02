Defensoria Pública e Saúde do DF vacinaram mulheres nesta segunda (5/2)

A 9ª edição do Dia da Mulher da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) realizou 995 atendimentos, nesta segunda-feira (5/2), no Nuclão da DPDF. Desta vez, o evento trouxe para o público a vacinação contra hepatite B, tríplice viral, febre amarela, difteria e tétano, em parceria com a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF).

O evento ofertou diversos serviços gratuitos ao público feminino que se encontra em situação de vulnerabilidade social, entre eles cem vagas para aferição de pressão ocular, ofertadas pelo Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), e exames como mamografias, citopatológicos, inserção de DIU, exames de DNA, atendimentos odontológicos, consultas com uma médica da família e com profissionais de enfermagem, realizados pelo Serviço Social do Comércio (Sesc).

Como forma de incentivar ainda mais o cuidado com a saúde, o Instituto Sabin distribuiu vouchers de exames laboratoriais preventivos. Os atendimentos de mediação, orientação jurídica, de Iniciais de Família e de Fazenda Pública como, por exemplo, solicitações de monitor exclusivo em escolas e atendimento psicossocial, foram disponibilizados pela DPDF.

O evento contou ainda com a distribuição de materiais informativos para a conscientização da violência doméstica contra as mulheres pelo o Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação (NUPEMEC) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), além da prestação de serviços socioassistenciais por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Móvel.

Dia da Mulher

O DPDF realiza o Dia da Mulher na primeira segunda-feira de cada mês. Quando cai em feriado, o evento é feito no primeiro dia útil subsequente. A ação realizou 4,6 mil atendimentos desde a primeira edição, organizada em maio de 2023. E, a cada mês, novas parcerias são firmadas com o serviço de ofertas mais serviços para o público feminino.

*Com informações da DPDF