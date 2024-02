Justiça condena homem que fez mulher refém dentro de ônibus no DF

A 2ª Vara Criminal de Samambaia condenou Gilliard Costa Silva, acusado de assaltar um ônibus, em Samambaia Norte, e manter uma passageira, de 59 anos, refém dentro do coletivo por quase três horas. O caso ocorreu em 9 de setembro do ano passado.

Gillard Costa foi condenado a 7 anos e seis meses de reclusão. Ele irá cumprir a pena em regime semiaberto. Além disso, o réu terá que pagar R$ 3 mil de reparação a idosa que manteve refém, além de um outro passageiro, agredido pelo acusado no sequestro. A sentença foi assinada pela juíza Roberta Cordeiro de Melo Magalhães.

De acordo com os negociadores que cuidaram do caso, Gillard estava bastante alterado, aparentemente sob efeito de entorpecentes, o que dificultou a negociação — fato confirmado após perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

A vítima, refém do criminoso, foi levada para a Unidade Básica de Saúde (UPA) do Riacho Fundo II, consciente e orientada. Ela chegou a ser medicada porque ficou muito nervosa durante o sequestro. O Correio não conseguiu localizar a defesa de Gillard.

O caso

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) conseguiu libertar a mulher, refém dentro do ônibus, nas proximidades do Hospital Regional de Samambaia. Uma equipe do Batalhão de Operações da PM atuou para negociar a rendição do homem que ameaçava a vítima com uma faca.

O ônibus é da linha 0.054 e fazia o trajeto de Samambaia para Taguatinga. Os PMs do 11° Batalhão isolaram a área e ganharam tempo até a chegada do Bope. Após aproximadamente duas horas de negociação, o suspeito se entregou.

Na época, a reportagem conversou com moradores da região. Regina Lima, 49, morava em frente ao local onde aconteceu o resgate. "Eu temi pela vida dela, como o homem estava muito agitado, pensei que ele ia desferir um golpe de faca no pescoço da mulher. Vi outras pessoas quebrarem e pular das janelas do ônibus. Cenas muito difíceis de presenciar, essa foi a primeira vez que isso aconteceu por aqui", contou.