Mulher de 27 anos é assassinada a tiros no Paranoá

Uma mulher de 27 anos morreu após ser baleada por um homem, na noite dessa segunda-feira (5/2), na Quadra 20 do Paranoá. A suspeita é de que o autor seria uma pessoa conhecida da vítima.

Testemunhas contaram à polícia que o homem encontrou a mulher em frente a uma quadra de esportes, e efetuou os disparos contra a vítima. Após isso, correu em fuga. As equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas já encontram a jovem sem vida.

A área foi preservada para a perícia. Até o momento, o motivo do crime ainda não foi esclarecido. O suspeito, caso confirmado, seria conhecido da vítima.