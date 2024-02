Video mostra prisão de homem que matou amiga estrangulada com lençol

Um vídeo da câmera de segurança de uma casa flagrou o momento em que Jilsimário Gonçalves de Souza, 38 anos, é preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O homem é acusado de matar a amiga, Rozângela Oliveira da Silva, 41, para roubá-la. A vítima foi estrangulada com um lençol e encontrada morta dentro de casa, no Setor Veredas, em Brazlândia.

Após assassinar a amiga, Jilsimário fugiu a pé. A PM foi acionada para a ocorrência por volta das 16h30 e, ao chegar no local, testemunhas informaram sobre um homem ter saído da casa da vítima. “Em três minutos, nós conseguimos localizá-lo e prendê-lo. Ele estava alterado e sob efeito de drogas e chegou a resistir a prisão”, afirmou o tenente Melo, responsável pela ocorrência. Confira o momento:

Nas imagens é possível ver o momento da abordagem da PM. O acusado está próximo a um beco, quando é surpreendido por uma viatura. Segundo depois, outras duas viaturas da corporação chegam para dar apoio. O Correio apurou que o autor chegou a ficar preso no Complexo Penitenciário da Papuda por 18 anos por crimes diversos. Entre eles, estupro e motim de presos.

Latrocínio

Segundo conhecidos da vítima, Rozângela e Jilsimário eram colegas e usuários de drogas. O homem, depois de matar a vítima, tentou levar itens da casa, como eletrodomésticos.

"Trata-se de um latrocínio consumado. Ele tentou levar alguns pertences dela e havia colocado dentro de uma colcha, mas não teve tempo para levar. Fumavam droga juntos, mas não tinham relação íntima de afeto", afirmou, ao Correio, o delegado Fernando Cocito, chefe da 18ª Delegacia de Polícia.