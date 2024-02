Campo da Esperança irá proibir flores e vasos para evitar dengue

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), pediu ao cemitério Campo da Esperança, que proíba recipientes que podem acumular água para evitar a criação de larvas do Aedes aegypti, mosquito vetor da dengue. Recipientes como floreiras, vasos, flores plásticas e similares estão proibidos.



A medida ocorre após o DF declarar estado de emergência por meio do Decreto nº 45.448, de 25 de janeiro de 2024. A situação de emergência em saúde pública ocorre em razão risco de epidemia de dengue e outras arboviroses.



A organização do cemitério disse que ainda não foi comunicada oficialmente sobre a proibição mas que irá auxiliar o GDF no que for possível no combate à dengue no DF, e que nesta terça-feira (6/2) iniciará o “recolhimento de vasos e demais objetos deixados nas sepulturas que possam acumular água e vai reforçar ainda mais o trabalho de orientação dos visitantes a não deixarem novos recipientes do tipo no local.”



“Com o comunicado do GDF, que deve ser oficializado ainda hoje, a concessionária fica autorizada a fazer o recolhimento e, dessa forma, contribuir de forma mais direta com o combate à dengue no DF. A empresa está organizando suas equipes para adotar todas as medidas e proibições que serão solicitadas com a maior rapidez possível”, comunicou o Campo da Esperança.



O DF confirmou 11 casos de mortes provocadas pela dengue em 2024. Outros 45 óbitos são investigados. Nesta segunda-feira (5/2), foi inaugurado o Hospital de Campanha (HCamp), da Aeronáutica, localizado ao lado da Unidade de Pronto-atendimento (UPA) I, de Ceilândia, que iniciou os atendimentos para os pacientes com suspeita de dengue. A expectativa é de que o local possa atender 600 pessoas por dia, segundo a SES-DF.



Confira a nota completa da Secretaria de Justiça e Cidadania:

“A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal informa que na segunda-feira (5) encaminhou ofício à Concessionária Campo da Esperança para apoio quanto à proibição de instalação e manutenção de recipientes que possam acumular água dentro dos cemitérios do Distrito Federal, tais como floreiras, vasos, flores plásticas e similares.

A medida está baseada no DF ter declarado por meio do Decreto nº 45.448, de 25 de janeiro de 2024, situação de emergência no âmbito da saúde pública em razão do risco de epidemia de dengue e outras arboviroses, autorizando a adoção de todas as medidas administrativas necessárias à contenção da epidemia.”