Corpo em decomposição é encontrado em região de mata de Santa Maria

Um corpo feminino em estado avançado de decomposição foi encontrado em um terreno baldio, na tarde desta terça-feira (6/2), na região do Areal de Santa Maria. Não foi possível identificar se trata-se de uma mulher ou homem. A perícia da Polícia Civil do DF está no local.

Os investigadores da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) chegaram ao local por volta das 14h. A ossada estava em um buraco, em uma área de mata da região. Uma ocorrência foi registrada como localização de cadáver.

Aguarde mais informações

