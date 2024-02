Área externa da Concha Acústica é inaugurada nesta terça-feira (6/2)

Um dos pontos de encontro da cultura e arte de Brasília foi reformado. O governador Ibaneis Rocha (MDB) inaugurou a área externa da Concha Acústica, onde também está localizado o Museu de Arte de Brasília (MAB), na manhã desta terça-feira (6/2). A reforma do espaço, que recebeu o nome de Praça da Artes, teve um investimento de cerca de R$8,2 milhões e conta com calçadas novas, ciclovia, paisagismo e sistema de drenagem pluvial.

Na cerimônia, o governador destacou que a Concha Acústica é um dos lugares mais belos da capital. “Estava abandonado há anos. Fizemos um trabalho de paisagismo e reconstrução de calçadas. Agora temos mais um espaço para a população do DF aproveitar”, comentou Ibaneis, ressaltando que as secretarias de Turismo e Cultura vão organizar os shows no novo local. “Fica a cargo deles trazer eventos para cá para que a gente possa valorizar cada vez mais essa área que é belíssima”, pontuou.

Presente na inauguração, o secretário de Cultura do DF, Cláudio Abrantes comentou sobre a retomada de eventos na Concha Acústica para que a população volte a frequentar o local. “Trazer os eventos para cá para que o brasiliense visite a Concha Acústica e para que esse lugar seja devolvido plenamente 100% à sociedade do DF”, disse. Segundo o gestor da pasta, haverá uma programação para o aniversário de Brasília, que está sendo montada. “A concha é um símbolo de Brasília. Então, nada mais natural do que a gente trazer isso para a população para comemorar essa data”, antecipou.

A vice-governadora do DF também compareceu à inauguração. Celina Leão ressaltou que Brasília já é uma cidade de pontos turísticos importantes e é importante adequar um local como a Concha Acústica para receber os turistas. “Entendemos que o turismo no DF gera emprego e renda e por isso devemos investir e deixar os pontos mais visitados adequados. Essa é uma missão do governo do DF”, comentou.

A obra foi uma parceria entre a Secretaria de Cultura e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). A Concha Acústica foi projetada por Oscar Niemeyer e inaugurada em 1969. Após análise técnica, foram executadas obras de drenagem pluvial, calçadas, estacionamento, ciclovia, acessibilidade e paisagismo. O investimento foi de aproximadamente R$ 8,2 milhões.









Combate a dengue

Durante a agenda de inauguração, a vice-governadora voltou a comentar sobre as medidas tomadas para o combate à dengue no DF. “Todos os dias, nós temos ações. Seja as ações dos próprios administradores em mutirões para retirar lixo, seja a nossa Secretaria de Saúde que tem estudado medidas para ampliar sua mão de obra, seja a própria Câmara Legislativa que está discutindo conosco medidas que serão votadas. Essa situação requer um acompanhamento diário”, comentou Celina.

Nesta segunda-feira (5/2), a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) divulgou novo boletim epidemiológico de dengue. A capital alcançou a marca de 46.298 casos — aumento de 1.120,6% em relação ao mesmo período do ano passado — e 11 mortes em decorrência da doença desde o começo do ano. De acordo com a pasta, existem, ainda, 45 casos suspeitos de morte pela doença.

Segundo Celina, o governo do DF está empenhado em tomar medidas para proteger a população e o problema da dengue está em todo o Brasil. “A rede privada (de saúde) está estrangulada e nós estamos fazendo todos os esforços, colocando tendas nas ruas, aceitando ajuda. A Secretaria de Saúde está ampliando a carga horária de trabalho dos nossos servidores”, descreveu algumas ações.