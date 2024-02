Tempo: DF terá máxima de 30°C e chances de pancadas de chuvas

Recentemente, o brasiliense tem tirado o casaco da gaveta e o guarda-chuva do armário para enfrentar a sensação de frio pela manhã e as tempestades no fim da tarde, no Distrito Federal. Apesar disso, o calor tem dado as caras com as pequenas aberturas de sol no início do dia. Prova disso é que nesta quarta-feira (7/2), o céu amanheceu com muitas nuvens, mas progressivo aquecimento, e nas tardes e noites, há previsão de chuvas mais intensas e isoladas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O meteorologista do Inmet, Heráclio Alves, informou que a temperatura máxima na capital deve chegar a 30°C nesta quarta (7/2), enquanto a mínima registrada foi de 19°C nas primeiras horas da manhã. Além disso, a umidade relativa do ar fica alta com máxima de 95% e mínima de 50%, quando os termômetros devem atingir os maiores valores.

Ainda segundo Heráclio, o dia será de muitas nuvens e abertura de sol durante a manhã e no começo da tarde. "Teremos uma intensa nebulosidade, que ganha força e aumenta a chance de ocorrer pancadas de chuva isoladas, instabilidade, rajadas de ventos e trovoadas e até raios", detalhou o meteorologista.

Vale destacar que o Distrito Federal está sob alerta laranja, que indica risco alto para tempestades, rajadas de vento e trovoadas. A recomendação é monitorar as possíveis evoluções das condições meteorológicas e os alertas da Defesa Civil. Quem tiver interesse em receber alertas da subsecretaria precisa apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.