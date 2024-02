Nada de esquecer o guarda-chuva em casa, hein! Tanto nesta terça-feira (6/2) quanto no restante da semana, a previsão é de chuvas intensas e isoladas, acompanhadas de nebulosidade, rajadas de vento e trovoadas, conforme informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na segunda (5), choveu no Gama 46 mm em apenas uma hora, com ventos de 44 km/h. A região acumulou, nos seis primeiros dias deste ano, 56% do total de precipitações esperado para o mês, que é 179,5%.

O Distrito Federal segue sob alerta amarelo até às 10h de quarta (7). Com isso, o volume de chuvas pode chegar até 30 mm, e as ventanias devem atingir, no máximo, 60 km/h. Há, também, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamento e descargas elétricas.

A recomendação é monitorar as possíveis evoluções das condições meteorológicas e os alertas da Defesa Civil. Quem tiver interesse em receber alertas da subsecretaria precisa apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.



Típicos do verão, a alta umidade e o calor contribuem para a instabilidade do tempo, resultando em momentos de céu mais aberto, porém, com muitas nuvens. "A partir de sexta (9), a expectativa é que as tempestades sejam mais intensas, ou seja, o 'bloco da chuva' vai ser destaque neste ano", brincou Andrea Ramos, meteorologista do Inmet.

No DF, a temperatura mínima foi de 18ºC e a máxima pode chegar a 28ºC. Já a umidade fica em torno dos 50% e 95%. No Plano Piloto, os termômetros indicaram, também, mínima de 18ºC e a máxima pode atingir os 27ºC; a umidade fica entre 60% e 95%.

Cuidados

A Defesa Civil do DF (DCDF) recomenda que, nesses casos, não se utilize equipamentos elétricos; evite tomar banho durante as pancadas de chuva; não se utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica; evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia; mantenha-se sempre calçado; e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas

Na rua, também valem alguns cuidados: procurar abrigo; não se expor à chuva; não se abrigar embaixo de árvores; evitar locais próximos à rede elétrica; e manter-se no interior do carro, local isolado e seguro.