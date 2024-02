Família de Sobradinho morre em acidente grave de carro em rodovia na Bahia

Uma família de Sobradinho morreu em acidente de carro, na Bahia, no último sábado (3/2). No veículo, estavam um casal e as duas filhas, uma de 6 meses e a outra de 5 anos. Ao Correio, um familiar que preferiu não se identificar, contou que eles estavam indo de férias para cidade baiana Madre de Deus, quando colidiram com uma carreta, na BR 242, a cerca de 40km de Feira de Santana. O carro da família explodiu depois da batida. O condutor do caminhão não se machucou.

A mãe das meninas, Luciana Alves, 30 anos, era conhecida na capital pelo trabalho de design de sobrancelhas e acumulava diversos seguidores nas redes sociais. Ainda de acordo com informações, a família não costumava viajar de carro e essa seria a primeira vez que eles iriam para tão longe.



A família da designer está muito abalada com a situação. Os corpos ainda estão no Estado da Bahia e os familiares estão resolvendo as burocracias para fazer o translado para Brasília.

