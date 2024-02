Padaria Artesanal: projeto de Lu Alckmin forma multiplicadores em Brasília

Com cheiro de pão recém saído do forno e mesa farta, foram entregues, nessa quarta-feira (7/2), 13 certificados pelas mãos da segunda-dama do Brasil, Lu Alckmin, aos formandos do curso de qualificação Padaria Artesanal, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Mercês, na Asa Sul.

O programa de conhecimentos em panificação foi pensado pela esposa do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para oferecer nutrição e gerar oportunidades de trabalho e renda em regiões com população em situação de vulnerabilidade social.

Gleysiane Soares também recebeu o certificado na solenidade realizada ontem (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Feliz com a entrega de novos certificados na capital do país, Lu Alckmin vê a consolidação do projeto que iniciou há mais de 20 anos, quando era primeira-dama de São Paulo. À época, ela ouviu de mulheres da periferia a queixa de que não haviam almoçado e desejavam ao menos um pedaço de pão para se alimentar. Foram mais de 10 mil padarias artesanais implantadas em mais de 600 municípios do estado, todas com investimento da iniciativa privada. O projeto permitiu a qualificação de mais de 100 mil pessoas. "Eu recebo histórias todos os dias e depoimentos lindos de transformação de vida de pessoas que estão vendendo e gerando renda por conta do curso", contou a segunda-dama.

Quando chegou a Brasília, acompanhando o marido, em janeiro de 2023, Lu decidiu trazer o projeto social para cá. "Foi quando, durante uma missa, o Dom Paulo Cézar, que já conhecia o projeto em São Paulo, me apresentou o Frei Rogério e ele cedeu uma cozinha aqui na Paróquia Nossa Senhora das Mercês, que depois reformamos com a ajuda de um empresário local", relatou a segunda-dama da República, que conseguiu viabilizar o projeto por meio de parceria com o Sistema S. Frei Rogério Soares é fundador da Pastoral do Empreendedor no Brasil e idealizador do projeto Petas do Frei, que ajudou pessoas a empreenderem na pandemia.

Corrente do bem

O curso teve duração de oito horas e, dos 13 presentes, 10 eram de Teresina (Piauí) — que vieram acompanhados da primeira dama do estado, Isabel Fonteles — e os outros três do Distrito Federal. Eles serão multiplicadores do conhecimento adquirido e poderão ensinar a pessoas em vulnerabilidade social. A professora de panificação profissional Iracema Santana foi a responsável por ensinar as 10 técnicas diferentes de pães aos alunos. "É gratificante aprimorar e levar conhecimento, sabendo que isso vai ser repassado. Fizemos pão de forma, de cenoura, beterraba, ervas, rosca de maçã, entre outros", afirmou.

A piauiense Gleysiane Soares fez o curso e o define como uma corrente do bem. "Eu vim aqui hoje com o intuito de me capacitar para multiplicar esse mesmo serviço para a população carente. Somos todos funcionários da Secretaria de Educação do nosso estado e, por meio deste curso, vamos desenvolver um trabalho para que as famílias consigam com a panificação uma fonte de renda extra e até mesmo uma alimentação com valor nutritivo de qualidade", explicou.











Segundo a metodologia do curso, os pães podem ser feitos em processos caseiros em qualquer lar, por mais simples que seja, podem ser apenas um recipiente e uma colher, sem a necessidade de um liquidificador. Impressionado com a técnica, o graduando Marcio Cruz relatou que o curso mostrou que as pessoas são capazes de fazer pães em curto período de tempo. "Com poucos utensílios, apenas com uma bacia, uma colher e isso vai transformar a vida de muitas pessoas", comemorou.

Para a brasiliense Isadora Antunes, saber que esse curso é voltado para pessoas que não têm muitas oportunidades "é de encher os olhos", porque, em um dia, se aprende 10 técnicas. "Pode-se tanto produzir em casa ou empreender, e isso é maravilhoso", concluiu.

O projeto Padaria Artenasal é uma parceria entre Arquidiocese de Brasília, Senac, Senai, Sebrae e o empresariado da capital federal. A qualificação dos multiplicadores é ministrada pelo chef Brown, panificador formado nas primeiras edições, em Guarujá (SP). Ao final do curso, os alunos recebem um certificado de multiplicadores do projeto, e cada unidade descentralizada recebe o kit composto por itens fundamentais na produção das receitas do projeto, como forno, liquidificador, formas e uma mesa de aço inox. "À medida que chegam os pedidos, nós formamos as turmas e qualificamos. E meu objetivo é levar o projeto para todo o Brasil, porque no país inteiro há pessoas que precisam", finalizou Lu Alckmin.