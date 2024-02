Confira o que abre e o que fecha durante o carnaval no Distrito Federal

Com o carnaval chegando, alguns órgãos do governo vão funcionar em horários diferentes. É importante que a população fique atenta às mudanças que acontecerão devido a data comemorativa. Para evitar contratempos, o Correio adianta para os brasilienses o que irá abrir e fechar no Distrito Federal.

Confira o que abre e o que fecha no carnaval:



TRANSPORTE PÚBLICO

» Metrô

09/02 (sexta) - 5h30 às 23h30 (sem alteração nos horários)

10/02 (sábado) – 5h30 às 23h30

11/02 (domingo) – 7h às 23h30, obedecendo ao seguinte esquema: das 7h às 21h (embarque e desembarque em todas as estações) e das 21h às 23h30 (embarque apenas nas estações Central e Galeria; desembarque em todas as estações)

12/02 (segunda), 13/02 (terça) e 14/02 (quarta) – 5h30 às 23h30 (sem

alteração nos horários)

» Ônibus

Os dias de folia terão reforço de viagens na dispersão dos blocos por até duas horas após o encerramento dos eventos. Este reforço terá a utilização de 90 veículos extras, além da programação normal das linhas que operam na Rodoviária do Plano Piloto.

No sábado (10), o transporte público segue a tabela horária normal para o dia. No domingo (11), a tabela seguirá com os horários sem alteração. Na segunda-feira (12), os ônibus seguirão a tabela de dia útil e, na terça-feira (13), seguirão a tabela de horários de domingos e feriados. Para que os foliões possam voltar para casa com tranquilidade, a Semob determinou reforço de ônibus, de sábado a terça-feira, nos horários de encerramento das festividades. Já na quarta-feira de cinzas (14), os ônibus seguem a tabela horária de dia útil com reforço de viagens entre 11h e 13h, devido ao início do expediente nas repartições públicas distritais e federal.

Também haverá reforço de viagens na dispersão dos eventos a serem realizados no Taguaparque e na CNM 1, em Ceilândia, de 10 a 13 de fevereiro.

SEGURANÇA

» Detran-DF

Nos dias 12 e 13 e 14 de fevereiro (até às 14h) não haverá atendimento nos postos do Detran-DF. Os serviços on-line, disponíveis por meio do aplicativo e do portal funcionarão normalmente, todos os

dias da semana.

» Polícia Civil

Todas as 31 delegacias circunscricionais do DF operarão em regime de plantão ininterrupto de 24 horas, durante o feriado de Carnaval.

As unidades que atuarão como centrais de flagrantes durante o feriado são: 1ª DP (Asa Sul), 5ª DP (área central), 6ª DP (Paranoá), 12ª DP (Taguatinga centro), 13ª DP (Sobradinho), 15ª DP (Ceilândia Centro), 16ª DP (Planaltina), 18ª DP (Brazlândia), 20ª DP (Gama), 21ª DP (Taguatinga Sul), 24ª DP (Setor O), 26ª DP (Samambaia Norte), 27ª DP (Recanto das Emas), 30ª DP (São Sebastião) e 33ª DP (Santa Maria).

As Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM I e II) e Delegacias da Criança e do Adolescente (DCA I e II) também funcionarão 24 horas.

» Polícia Militar

A Polícia Militar (PMDF) funciona todos os dias da semana, de forma ininterrupta, incluindo finais de semana e feriados. A corporação pode ser acionada a qualquer momento pelo número 190.

» Corpo de Bombeiros Militar

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) opera ininterruptamente, inclusive em feriados, para atender a emergências. O contato pode ser feito pelo telefone 193. Já os serviços de expediente administrativo interno não funcionam aos fins de semana e feriados.

» Defesa Civil

A Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil (Sudec), vinculada à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), manterá, entre 10 e 14 de fevereiro, equipes de plantão 24 horas e seu efetivo permanecerá de sobreaviso, sendo acionado por plano de chamada em caso de necessidade, retornando ao expediente normal às 14h de quarta-feira.

FISCALIZAÇÃO

As atividades de fiscalização da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) serão reforçadas no carnaval, com foco na atuação no combate à dengue. O atendimento a outras demandas funcionarão normalmente na data, enquanto os Núcleos de Atendimento ao Cidadão estarão fechados durante todo o feriado e reabrem na quarta (14), às 14h.

SAÚDE

Até o fechamento desta reportagem, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ainda não havia definido os horários de funcionamento de atendimento ao público em relação às tendas, às vacinas contra a dengue e a lista de locais no período de carnaval.

COMÉRCIO

As lojas do comércio abrem no sábado, no domingo e na segunda-feira. Cada estabelecimento terá o seu próprio horário. Na terça, todas as lojas estarão fechadas. A reabertura será na quarta-Feira de Cinzas.

BANCOS

Os bancos não abrem na segunda-feira e nem na terça-feira de carnaval. Na quarta-feira, o início do expediente será às 12h, com encerramento previsto no horário normal das agências.

LAZER

» Zoológico

Estará aberto normalmente no período, das 8h30 às 17h, com a bilheteria fechando às 16h.

» Jardim Botânico

Estará fechado na segunda-feira (12), como de costume. Na terça (13) e quarta (14), o espaço opera com o horário normal de funcionamento, de 9h às 17h.

» Eixão do Lazer

Na terça-feira estará fechado para o tráfego de veículos e aberto aos pedestres, ciclistas e demais modalidades de esporte e lazer.

ÓRGÃOS PÚBLICOS

Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT):

De segunda a quarta da semana que vem, o MPDFT vai funcionar em regime de plantão para atender as demandas urgentes.

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT):

Retorna apenas na quinta-feira. De sábado a quarta-feira, somente os plantões judiciais irão ocorrer (casos urgentes), não havendo possibilidade de contato ou visita.