Vingança familiar pode estar por trás de assassinato de preso do CPP

Uma suposta vingança pode estar por trás do assassinato de Dielson Silva Alves, o preso baleado em frente ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP) na manhã desta sexta-feira (9/2). O detento deixava a unidade prisional para trabalhar, quando foi surpreendido a tiros.

O Correio apurou junto à fontes policiais que a morte pode ter relação com uma tentativa de assassinato cometida por Dielson, em 18 de janeiro deste ano. Na ocasião, Dielson efetuou diversos disparos contra o primo, na DF-480, no Gama.

As equipes da Polícia Militar foram acionadas e conseguiram localizar e prender Dielson. O homem alvejado foi socorrido e, após o atendimento, também foi levado para a delegacia devido a uma arma de fogo encontrada no interior do veículo dele, uma caminhonete branca.

Além da tentativa de homicídio, Dielson acumulava uma vasta ficha criminal, com passagens por furto e roubo. O homicídio é investigado pela Polícia Civil. Até a última atualização dessa reportagem ninguém havia sido preso.