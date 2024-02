Atendimento a pessoas com dengue continua durante o carnaval

Durante o feriado de carnaval os brasilienses poderão contar com auxílio para casos de dengue ou emergências. Os Hospitais, Upas, dez Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as nove tendas de hidratação e o HCAMP vão atender à população. No sábado, outras 38 UBSs abrem das 7h às 12h.

Crianças de 10 e 11 anos poderão ser vacinadas contra a dengue ao longo dos quatro dias do feriado.

Confira o que abre e fecha:

SAMU – Atendimento 24 horas pelo telefone 192.

EMERGÊNCIAS - As emergências dos hospitais regionais, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, em plantão 24h.

EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA - A emergência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) mantém atendimento normal ao longo de todo o feriado, com atendimento 24h.

UBS – No sábado (10/2), 38 unidades Unidades Básicas de Saúde estarão abertas das 7h às 12h. Outras dez unidades abrem no sábado, domingo, segunda e terça-feira, das 7h às 19h. Na quarta-feira, todas as 176 UBSs funcionam normalmente a partir das 7h, inclusive com atendimento até às 22 horas em 11unidades. Mais informações estão disponíveis no site da Secretaria de Saúde.

TENDAS - As tendas de hidratação mantêm atendimento normal, diariamente, das 7h às 19h, junto aos prédios das administrações regionais de Samambaia, Brazlândia, Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Sobradinho, Recanto das Emas, São Sebastião, Estrutural e Santa Maria.

HCAMP - O Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira tem atendimento 24 horas, exclusivo para pacientes com sintomas de dengue.

VACINAÇÃO - Haverá 15 locais de vacinação contra a dengue para crianças de 10 e 11 anos no sábado (10/2), domingo (11/2), segunda (12/2) e terça (13/2). No sábado, também haverá vacinação em outros locais, com os demais imunizantes do calendário de vacinação. A lista completa com endereços e horários de atendimento está disponível no site da pasta. Na quarta-feira (14/2), todas as salas de vacina voltam a atender normalmente, já no período da manhã.

CAPS – Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) funcionarão de forma ininterrupta. Os Caps tipos I e II, o Caps AD II e o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi) não abrem no sábado (10/2), domingo (11/2), segunda (12/2) e terça (13/2), voltando a atender normalmente na quarta-feira (14/2), já no período da manhã. Saiba mais sobre a rede de atenção psicossocial.

FARMÁCIAS DE ALTO CUSTO - As unidades do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf), mais conhecidas como “Farmácias de Alto Custo”, funcionam normalmente no sábado (10), das 7h às 12h, fechando no domingo (11/2), segunda-feira (12/2) e terça-feira (13/2). O atendimento ocorre na quarta-feira no horário normal, das 7h às 19h.

AMBULATÓRIOS E POLICLÍNICAS – Não haverá atendimento de sábado a terça-feira, voltando a funcionar normalmente na quarta-feira, a partir do turno matutino.

*Com informações da Secretária de Saúde