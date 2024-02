Polícia apreende 50 mil em cigarros contrabandeados em São Sebastião

A operação Patamo Alfa da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resultou na apreensão de um carregamento de cigarros contrabandeados na madrugada desta sexta-feira (9/2), por volta das 4h30, na DF 251, em São Sebastião.

Dois homens foram presos em flagrante pelo crime de contrabando. Com eles, foram apreendidos 9.000 maços de cigarros, o equivalente a aproximadamente 180 mil cigarros, trazidos do Paraguai. O valor total estimado do carregamento é de cerca de R$ 50 mil.

Além dos cigarros, também foi apreendido o veículo utilizado para a prática do contrabando.